İhlas Haber Ajansı

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Antalya'da sahte dolar operasyonu: 2 gözaltı

Antalya’da jandarmanın yaptığı operasyonda piyasaya sürülmek üzere sahte 10 bin 200 dolar ele geçirildi.

Antalya'da jandarmanın yaptığı operasyonda piyasaya sürülmek üzere sahte 10 bin 200 dolar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Hatay ilinden sahte dolar temin edilip Antalya'ya piyasaya sürüleceğinin bilgisini alması üzerine operasyon başlattı. Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte düzenlenen operasyonda G. U. ve M. Y. isimli şüpheliler yakalandı.


M.Y.'nin kullandığı araç içerisinde yapılan aramada ise sahte 100 ve 50 dolarlık toplamda 10 bin 200 sahte dolar ele geçirilirken, şüpheliler gözaltına alındı.

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