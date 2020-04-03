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Antalya'da sahte maske operasyonu

Antalya’da polisin iki ayrı iş yerine yaptığı operasyonda 12 bin 150 adet sahte maske ele geçirildi.

Antalya'da polisin iki ayrı iş yerine yaptığı operasyonda 12 bin 150 adet sahte maske ele geçirildi.


Korona virüs tedbirlerine karşılık kullanılan tıbbi maske, dezenfektan gibi ürünlerine aşırı talep olmasını fırsat bilenlere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Muratpaşa ilçesinde 2 iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada yapılan 12 bin 150 adet izinsiz ve sağlık koşullarına uygun olmayan maske ele geçirildi.


Olayla ilgili yakalanan 2 kişi hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden “TCK-186 sayılı Kanun'a Muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı.

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