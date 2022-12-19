İhlas Haber Ajansı

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Antalya'da sahte para ile esnafı dolandıran 5 şüpheli yakalandı

Antalya’da sahte para kullanarak esnafları mağdur eden 5 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Antalya'da sahte para kullanarak esnafları mağdur eden 5 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliğine 14 esnaf, yabancı uyruklu şahısların sahte 100 dolar kullanarak dolandırıcılık olayına karıştıklarını belirterek şikayetçi oldu. Polis kent merkezinde olayla ilgili 100'e yakın güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yabancı uyruklu 5 şüpheli konakladıkları otelde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ve 14 olayda kullanılan sahte 40 adet 100 dolara el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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