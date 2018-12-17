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Antalya'da saka ve florya kuşları doğaya salındı

Antalya’da yapılan kontrollerde ele geçirilen 5 saka ve 9 florya kuşu doğaya salındı.

Antalya'da yapılan kontrollerde ele geçirilen 5 saka ve 9 florya kuşu doğaya salındı.


Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü VI. Bölge Müdürlüğüne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü İstanbul'dan Antalya'ya bir kişinin kaçak yollarla 14 adet kuş getireceği bilgisine ulaştı. Görevliler, 5 saka ve 9 florya kuşu ele geçirirken, kuşları getiren kişiye 9 bin 48 TL cezai işlem uyguladı.


El konulan saka ve florya kuşları veteriner kontrollerinin ardından doğaya salındı.

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