İhlas Haber Ajansı

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Antalya'da saksılara dikili Hint keneviri ele geçirildi

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde saksılara dikili vaziyette 84 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde saksılara dikili vaziyette 84 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.


Uzunoluk Mahallesi'nde bulunan bir adrese düzenli aralıklarla 2 şahsın geldiği ve ikametin ışığının sürekli açık olduğu iddiaları üzerine, Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri operasyon gerçekleştirdi. Adreste yapılan aramada, saksılara dikili vaziyette 84 kök Hint keneviri olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, iklimlendirme düzeneği ve gübre diye tabir edilen tarım ilaçları ele geçirildi.


Olayla ilgili yakalanan A.K. ve S.Ş., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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