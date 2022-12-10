Antalya'da Salsa rüzgarı esiyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Kulüpler Arası Sportif Salsa Şampiyonası birinci etabı Cam Piramit'te başladı. Şampiyonada Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 400 sporcu Antalya'da salsa rüzgarı estiriyor.

Büyükşehir Belediyesi ile Fatih Haktan Coşkun Gençlik ve Spor Kulübü işbirliğiyle düzenlenen Türkiye Kulüpler Arası Sportif Salsa Şampiyonası 1. Etabı Cam Piramit'te başladı. Birbirinden kıvrak figürlerin sergilendiği şampiyona renkli görüntülere sahne oluyor. Turnuvaya Türkiye'nin 13 İlinden toplamda 400 sporcu katılıyor. Şampiyonanın açılış gününde seremoni düzenlendi. Minikler, çocuklar ve yıldızlar kategorisinde dereceye giren yarışmacılara madalya verildi. 11 Aralık Pazar günü de devam edecek yarışmayı 10.00 ve 18.00 saatleri arası tüm Antalyalılar ücretsiz olarak izleyebilir.

"Spora ve sanata desteklerimiz devam edecek"

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Okan Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in direktifiyle sanata sanatçıya ve spora destek olmaya devam edeceklerini söyledi. FHC Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Fatih Haktan Coşkun, Başkan Muhittin Böcek'e desteklerinden dolayı teşekkür etti. Coşkun Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Okan Yavuz'a plaket takdim etti. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Okan Yavuz da, Türkiye Dans Sporları Konfederasyonu Başkanı Tolga Han Çinkitaş ve FHC Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Fatih Haktan Coşkun'a teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti.