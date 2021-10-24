Antalya'da saman dolu ağılda yangın: 15 koyun telef oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 15 koyun ve kışlık yemlerin bulunduğu ağılda yangın çıktı. Yangında koyunların tamamı telef olurken, ağılının daha önce bir kez yakıldığını, iki kez de yakılma girişiminde bulunduğunu ileri süren koyunların sahibi sabotaj iddiasında bulundu.

Yangın, Salkımevler Mahallesi Kütüklü Kümeevler mevkiinde Mehmet Çetin'e ait içerisinde koyun ve kışlık yemlerin bulunduğu ağılda çıktı. Ahşap olan ağıldaki yangın bir anda büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede söndürülürken, ağıl tamamen yanarak kül oldu. Yangında ağıldaki 15 koyun telef olurken, hayvanların kışlık yemleri de yandı. Ahşap çatı ve samanların üzerlerine düşmesi nedeniyle koyunlar ağıldan dışarı çıkamazken, alevlerden dolayı çevredeki vatandaşların koyunları çıkarmak için ağıla yaklaşamadıkları bildirildi.

Koyunların sahibinden sabotaj iddiası

Ağılının daha önce de yandığını ve birçok kez yakma girişiminde bulunulduğunu ileri süren koyunların sahibi Mehmet Çetin, “Mart ayında yine ağılımı tamamen yaktılar. Allah'tan sadece yemler ve ağıl yanmıştı. Şikayetçi oldum ama bir şey çıkmadı. İki kez ateş attılar, komşular sayesinde söndürdük. Önceki gece evime girildi, evim basıldı. Bugün işe gitmeye hazırlandığım sırada komşularımın bağırışıyla geldim ve ağılımın yandığını gördüm. Bunu yapanlar belli. Haklarında şikayette bulunacağım. Daha önce de yakanlar aynı kişiler. Ben çaresizim. Bunlar yüzünden elimi kana bulamak istemiyorum” dedi.

Mehmet Çetin'in komşuları da ağılın yakıldığını, daha önce de 2-3 kez yakılmak istendiğini, kendilerinin söndürdüğünü söyledi.