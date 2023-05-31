İhlas Haber Ajansı

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Antalya'da şampiyonluk konvoyu

Spor Toto Süper Lig’de Ankaragücü’nü 4-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’ın taraftarları, Antalya’da şampiyonluk konvoyu oluşturdu.

Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın taraftarları, Antalya'da şampiyonluk konvoyu oluşturdu.


Maçın bitiş düdüğünün ardından sokağa çıkan taraftarlar üzerlerinde Galatasaray formaları, ellerinde bayrakları ile kornalar eşliğinde konvoy yaparken, buluşma adresleri Cumhuriyet Meydanı oldu.


Kendin farklı bölgelerinden araçlarla ve yürüyerek Cumhuriyet Meydanı'na gelen sarı-kırmızılı taraftarlar burada ellerinde meşaleler, davullar ve müzik eşliğinde dans edip şampiyonluğu kutladılar. Aynı anda Kültür ve Uncalı mahallelerinde de toplanan kalabalık da 23. şampiyonluğu doyasıya kutladı.

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