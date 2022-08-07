Antalya'da Şanlıurfa rüzgarı esti

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenen Antalya Şanlıurfa Tanıtım gecesinde ünlü sanatçı Mahmut Tuncer sahne aldı.

Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile Şanlıurfalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle “Antalya Şanlıurfa Tanıtım Gecesi” düzenledi. Kepez Kent Meydanı'nda düzenlenen gecede ünlü sanatçı Mahmut Tuncer ve Urfa Edessa Sıra Gecesi grubu sahne aldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Mesut Kocagöz, Şanlıurfalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı gecede sahnede müzik eşliğinde yoğurulan çiğköfte vatandaşlara ikram edildi.

Müzik dolu gece

Gecede sahne alan Urfa Edessa grubu yöresel şarkıları ve Şanlıurfalı ses sanatçısı Abdullah Balak'ın yazdığı türküleri seslendirerek geceye renk kattı. Daha sonra ünlü sanatçı Mahmut Tuncer sahne aldı. Tuncer kendine has yorumuyla ‘Bu Nasıl Sevda, Bileydim' gibi türkülerini Antalyalı sevenleri için seslendirdi.

Başkan Böcek'e teşekkür

Sanatçı Mahmut Tuncer ve Urfa Edessa Sıra Gecesi grubuna, Başkan vekili Mesut Kocagöz, Başkan Muhittin Böcek adına çiçek ve plaket takdim etti. Başkan Böcek'e teşekkür eden sanatçılar “Antalya gibi kadim bir şehirde böyle bir gece düzenlememize vesile olan başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Antalya'yı çok seviyoruz” şeklinde konuştu.