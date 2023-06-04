Antalya'da sarı-kırmızılı taraftarlar Fenerbahçe'nin temsili tabutunu kaldırdı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Galatasaray'ın 23. şampiyonluğu ve derbi kaçında Fenerbahçe karşısında alınan 3-0'lık galibiyet coşkuyla kutlandı. Kutlama sırasında sarı-kırmızılı taraftarlar, Fenerbahçe'nin temsili tabutunu kaldırdı.

Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında kendi seyircisi önünde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Salı günü Ankaragücü maçında alınan galibiyetle 23. şampiyonluğa uzanan Galatasaray, derbide aldığı 3-0'lık galibiyetle taraftarlarını sevince boğdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar Gazipaşa şampiyonluk ve derbi galibiyetini kutlamak için sokaklara indi. Ellerine Galatasaray bayrağı alan taraftarlar, meşaleler yakıp, tezahüratlar yaptı ve araç konvoyu oluşturdu. Ardından Cumhuriyet Meydanı'na akın eden sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray'ın 23. şampiyonluğu ve derbide Fenerbahçe karşısında alınan 3-0'lık galibiyeti coşkuyla kutladı.

Ezeli rakibe gönderme yaptılar

Galatasaray taraftarı kutlamalarda ezeli rakibi Fenerbahçe'ye gönderme de yaptı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, üzerine sarı-lacivert kaplama yapılan temsili Fenerbahçe tabutunu kaldırdı. Tekbirler eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na getirilen tabutun üzerinde, “Fenerbahçe D.T.1907, Ö.T. 04.06.2023” yazılı olduğu görüldü. Meydana bırakılan Fenerbahçe tabutu, sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.