Antalya'da sayılan oylar toplama noktasına gelmeye başladı

Antalya'da sandıklarda zarfların tasnifi ve oyların sayımının ardından sandık kurulları tarafından hazırlanan belgeler, toplama noktasına gelmeye başladı.

Yurt genelinde olduğu gibi Antalya'da da Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimlerinde oy verme işlemi saat 17.00 itibari ile sona erdi. Oy verme işleminin bittiği okullarda zarfların tasnifi ve oyların sayımına sürüyor. İşlemleri biten seçim sonuçları, görevli kurul üyeleri tarafından toplama noktasına getirilmeye başlandı.

Turizm kenti Antalya'da ilçelerle birlikte 1 milyon 904 bin 636 seçmen için 5 bin 580 sandık oluşturuldu. Sabah erken saatlerde oy vermeye giden vatandaşlar zaman zaman yoğunluk oluşturdu.

Sayımı tamamlanan oyların teslimi için 4 farklı alan oluşturuldu. İşlemleri biten seçim sonuçları, görevli kurul üyeleri tarafından Antalya Kapalı Spor Salonu, Mimar Sinan Kongre Merkezi, EXPO 2016 Kongre Merkezi, Bölge Adliye Mahkemesi'ne teslim edebilecek. Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi'nde bulunan Antalya Kapalı Spor Salonu'na torba içerisinde görevliler tarafından getirilen polis ekiplerinin dışarıda oluşturduğu güvenlik noktasında kontrollerin ardından bariyerlerden içeri alındı. Polis ekipleri tarafından torbalarda mührün olup olmadığı kontrol edildi.

Salon çevresinde polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi alırken, görevli olmayan hiç kimse içeriye alınmıyor.