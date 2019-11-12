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Antalya'da sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya’da sebebi belirlenemeyen nedenle sazlık alanda çıkan yangın, kısa sürede müdahale edilmesiyle kontrol altına alındı.

Antalya'da sebebi belirlenemeyen nedenle sazlık alanda çıkan yangın, kısa sürede müdahale edilmesiyle kontrol altına alındı.


Antalya'nın Serik ilçesi Bogazkent mahallesinde saat 14.00 sıralarında nedeni henüz belli olmayan sazlık alanda yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek, alevleri kontrol altına aldı.

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