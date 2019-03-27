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Antalya'da sazlık yangını

Antalya’da sazlık alanda çıkan ot yangını itfaiye tarafından söndürüldü.

Antalya'da sazlık alanda çıkan ot yangını itfaiye tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşilova Mahallesi 1687 Sokak yakınındaki sazlık ve otluk alanda çıktı. Bölgeden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 5 itfaiye aracı yangına müdahale etti. Otların kuru havanında rüzgarlı olması nedeniyle ekipler yangını güçlükle söndürdü. Evlere yaklaşan alevler nedeniyle mahalle sakinleri korku yaşadı. Yangında meyve ağaçlarının yanı sıra sazlık alanda zarar gördü.

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