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Antalya'da sazlık yangınında 30 dönüm alan zarar gördü

Antalya’nın Serik İlçesinde sazlık alanda çıkan yangın 1, 5 saatte söndürülebildi.

Antalya'nın Serik İlçesinde sazlık alanda çıkan yangın 1, 5 saatte söndürülebildi.


Serik İlçesi Gedik mahallesinde meydana gelen yangında alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1.5 saatte kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni belirlenemezken 30 dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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