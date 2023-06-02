Antalya'da sebze fiyatlarında yüzde 36,69 düşüş

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Mayıs ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksi'ni açıkladı. Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerleri, 2023 Mayıs ayında bir önceki aya göre ve geçen yılın aynı ayına göre değişim gösterdi.

Mayıs ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre (aylık) domateste yüzde 10,26, sebzede yüzde 47,49 ve meyvede ise yüzde 133,90 arttı. Miktar endeksleri geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) domateste yüzde 7,61 ve sebzede yüzde 0,15 artarken, meyvede ise yüzde 13,30 azaldı. Mayıs ayında endekslerdeki yıllık değişimler, miktarda domates için son 8 yılın ortalama üstünde, sebze ve meyve için ise son 8 yılın ortalamasında gerçekleşti. Yıllık fiyat endekslerindeki değişimler ise domates için 8 yılın ortalama altında, sebze için son 8 yılın ortalamasında ve meyve için ise 8 yılın ortalama üstünde gerçekleşti.

Domateste miktar arttı, fiyat düştü

Mayıs ayında domates fiyat endeksindeki yıllık değişim, yüzde 2,7 olarak tabloya yansıdı. Miktardaki yüzde 7,61'lik artış, fiyattaki bu düşüşün temel nedenlerinden biri oldu. Sebze fiyat endeksindeki yıllık değişim yüzde 33,69 oldu. Sebzenin yıllık miktar endeksinin yüzde 0,15 artması, bu ortalama fiyat artışında önemli rol oynadı. Meyve fiyat endeksindeki yıllık değişim yüzde 71,64 ile ortalama üstünde gerçekleşirken, meyvenin yıllık işlem miktarında yüzde 13,30'luk azalış bu duruma neden oldu.

Mayıs ayında miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, domates için son 5 yılın miktarda ortalama düzeyinde ve fiyatta ise ortalama üzerinde gerçekleşti. Bir önceki aya göre (aylık) domates işlem miktar endeksi, Mayıs ayında yüzde 10,26'lık artış göstererek işlem fiyat endeksinin aylık yüzde 16,59 düşmesinde etkili oldu.

Sebze fiyatı düştü

Bir önceki aya göre (aylık) sebze işlem miktar endeksi, Mayıs ayında yüzde 47,49'luk artış gösterirken, işlem fiyat endeksi ise aylık yüzde 36,69'lu azalış gösterdi. Son 5 yılın Mayıs ayları dikkate alındığında sebze miktar endeksi aylık en yüksek artışı gösterirken, fiyat endeksi değişimi üçüncü en düşük değere sahip oldu.

Bir önceki aya göre (aylık) meyve işlem miktar endeksi, Mayıs ayında yüzde 133,90'lık artış gösterirken, işlem fiyat endeksi yüzde 17,35 azaldı. Son 5 yılın Mayıs ayları dikkate alındığında aylık değişimler, meyve miktar ve fiyat endekslerinde ortalama düzeyde değerler gösterdi.