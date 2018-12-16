Antalya'da sel

Antalya'da kuvvetli yağış Konyaaltı ile Kemer ilçesinde sele neden olurken, Konyaaltı sahilinde dev dalgalar oluştu.

Antalya'da dün akşam saatlerinden bu yana devam eden sağanak yağış etkisini artırdı. Şehir merkezinde yer yer rüzgarın ve yağışın hızının değiştiği gözlemlenirken, bazı ilçelerde sel ve taşkınlara karşı önlem alındı. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde ise kuvvetli rüzgarın etkisiyle dev dalgalar oluştu. Boyu yaklaşık 2,5 metreye varan dalgalar, görsel bir şölen oluşturdu.

Yaşamı olumsuz etkileyen yağışlar nedeniyle şehrin bazı yerlerinde su taşkınları meydana geldi. Bazı caddeleri kaplayan sular nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi. Konyaaltı ilçesinden geçen Boğaçayı Deresi taştı. Taşkın nedeniyle Çakırlar mevkisindeki köprü trafiğe kapandı. Boğaçayı Deresi'nin taşıdığı çamurlu su nedeniyle Konyaaltı sahilinde bir bölümün rengi kahverengiye döndü.

Göynük Kanyonu'nda sel

Aşığı yağış nedeniyle Kemer ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Göynük Kanyonu'ndan gelen derede de suların yükseldiği görüldü. Sular dere üzerindeki köprüyü tamamen kapatırken, Beldibi ve Göynük Mahallelerini birbirine bağlayan Çomaklar mevkiindeki köprü tamamen sel suları altında kaldı. Köprüde ulaşım sağlanamazken, Göynük Deresi'nin denize döküldüğü noktada da deniz kahverengiye büründü. Kemer ilçesi Kuzdere bölgesinde oluşan selde de Ağva Deresi deniz ile buluştu.