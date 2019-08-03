Antalya'da şenlikte eşekli harman dövülmesine büyük ilgi

Karagöl Yayla Şenlikleri, unutulmaya yüz tutan oyunların sergilenmesiyle başladı. Eşeklerle harman dövümünün canlandırılması ilgiyle izlendi.

Kumluca Belediyesi tarafından ilçeye bağlı Güzören Mahallesi Karagöl Yaylası'nda yapılan etkinliklerin ilk programı yörük ateşinin yakılması ile başladı. Ateşi, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Erol Uysal, CHP ilçe Başkanı Fahretdin Karaöz, Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, mahalle muhtarları ve vatandaşlar yaktı.

Şenliklerde, geçmişteki yaşam şartları,kullanılan tarım aletleri tanıtıldı, unutulmayla karşı karşıya alan oyunlar canlandırıldı. Çıngırak oyununun yanı sıra, eşeklerle harman dövülmesi büyük beğeni topladı. Ortaköy Mahallesinin keşkek dağıtmasının ardından, halk oyunları,orta oyunları gösterileri yapıldı. Gece yöresel sanatçıların seslendirdiği türkülerle sona erdi.

"Kültürü geleceğe aktarmak"

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, geçmiş kültürlerin gelecek nesillere aktarmanın önemine vurgu yaptı. Toroslarda yaşayan birisi olarak çadırlarda büyüyüp, at ve eşeklerin üzerinde harman dövülüşüne şahit olduğunu anımsatan Köleoğlu, "Bugün geleneklerimizi yaşattığımız için, yeni nesil çocuklarımıza aktardığımız için çok mutluyum. Çünkü biz bunları gördük yaşadık. Çocuklarımıza ve ülkemizin değişik yerlerinden gelen yerli turistlerimize harman dövme olayını gösterdik. Bugün ekmek alıyorsunuz. Çocuğumuz o ekmeğin nereden geldiğini nasıl yapıldığını bilmeyebilir. Şu tabloyla bütün o harman dövmeyle buğday elde ediyoruz. Dolayısı ile geçmişimizi çok güzel bir şekilde çocuklarımıza gösteriyoruz” dedi.

"Dedelerimizin nasıl ekmek elde ettiğini canlandırdık"

Temsili harman dövme, gösterisinin mimarı Cahit Karataş ise “Bugünkü gibi tahtaravelliler yok. Bugünkü tahtaravellilerin en kralı biraz önce yaptığımız çıngırak oyunudur. Çocukluğumuzda bir bu cıngırank oyunumuz vardı. Birde boynumuzda lastik sapanımız vardı. Bir ekmek oluncaya kadar hangi aşamalardan geçiyor. 11 - 12 elden geçiyor. Bu harman 3 defa elden geçecek. Altında tanesi, samanını götüreceğiz. Çeç (Buğday tanesine ayırmak) yapacağız üç, çuvala koyacağız, değirmene götüreceğiz, eleyeceğiz. Un edeceğiz. Pişireceğiz 10- 11 elden sonra ekmek olacak. Çocuklarımız hazır ekmek yiyor ama babalarımızın, dedelerimizin nasıl ekmek elde ettiğini öğrenmeleri açısından iyi oldu" diye konuştu.

Şenlikler kapsamında pazar günü boğa güreşlerinin düzenleneceği bildirildi.