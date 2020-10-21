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Antalya'da servis aracı ve otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Antalya’nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada servis aracı ile otomobil çarpıştı.

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada servis aracı ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.


Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Serik Boğazkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 YP 10 plakalı servis aracı ile Mustafa Çelik'in kullandığı 07 UN 227 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası sağlık ekipleri ve polis olay yerine sevk edildi. Minibüs sürücüsün yara almadığı kazada, otomobil sürücüsü Çelik yaralı olarak Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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