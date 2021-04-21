Antalya'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde servis minibüsüyle, otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Yeniköy Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile Turgut Özal Caddesi'nin kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Antalya Bilim Üniversitesi personelini taşıyan Erdoğan Y. idaresindeki 07 DFZ 27 plakalı servis minibüsü, sürücüsü belirlenemeyen 34 CVD 219 plakalı otomobil kavşak içinde çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmayla devrilen minibüsten fırlayan mutfak personeli Yakup Calkurt olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüsteki 7 yolcu ile otomobildeki bir çocukta kazada yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle kaza yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Minibüste sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerince çıkarılırken, 2'si ağır 8 yaralı çeşitli hastanelere kaldırıldı. Calkurt'un cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.