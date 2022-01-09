Antalya'da sevgilisi ile tartıştığı sırada bir genç kızın ölümüne neden olan şahıs tutuklandı

Antalya'da sevgilisi ile tartıştığı sırada, elinde bulunan tabancanın ateş alması sonucu bir genç kızın ölümüne neden olan şahıs tutuklandı. Şahsın polisteki ifadesinde, "Edanur ile şakalaşıyorduk. Tabanca ile şaka yapmak istedim. O da 'Ben tabancadan korkmam' dedi. Ben de önce ayağına daha sonra namluyu başına çevirip tetiğe bastım. Böyle olacağını bilmiyordum" dediği öğrenildi.

Olay, Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı üzerinde bulunan bir kafede dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafede çalışan ve sevgili olduğu iddia edilen Sıla P. (21) ve Sefa M.D. (22) kendi aralarında tartışmaya başladı. Bu sırada ikilinin yanına gelen kafe çalışanı Edanur Demir (17), ikiliyi ayırmak istedi. Bir süre sonra Demir, erkek şahsın elinde bulunan tabancadan çıkan kurşunun hedefi oldu. Genç kız hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.

"Tabanca ile şaka yapmak istedim"

Şahıs ise olay yerine gelen arkadaşları tarafından kaçırıldı. Şahısların peşine düşen polis ekipleri Burdur'da yakaladı. Dün gün içerisinde Antalya'ya getirilerek adliyeye sevk edilen şahsın tutuklandığı öğrenildi. Öte yandan, şahsın iş yerinde çalışmadığı, kız arkadaşını iş çıkışında almaya geldiği belirtildi. Şahsın ilk ifadesinde, “Edanur ile şakalaşıyorduk. Tabanca ile şaka yapmak istedim. O da 'Ben tabancadan korkmam' dedi. Ben de önce ayağına daha sonra namluyu başına çevirip tetiğe bastım. Böyle olacağını bilmiyordum" dedi. Polisin olayla ilgili incelemesi ise devam ediyor.