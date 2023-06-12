Antalya'da seyir halindeki kamyonet alev alev yandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki kamyonet alev alev yandı.

Olay, Çakış Mahallesi D400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki kamyonette dumanlar yükselmesi sonra sürücü tarafından park edilen kamyonet, kısa sürede alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etse de, araç kullanılamaz hale geldi.

Kamyonetin motor kısmında çıkan yangın sonrası ekipler inceleme başlattı.