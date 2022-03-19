İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Antalya'da seyir halindeki otomobil yandı

Antalya’nın Aksu ilçesinde seyir halindeki otomobil, motor kısmında çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde seyir halindeki otomobil, motor kısmında çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.


Olay, saat 11.30 sıralarında Antalya- Alanya karayolu üzerinde meydana geldi. Gökçen Kaya yönetimindeki 07 AVL 133 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü Kaya, araçtan inerek durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Motor kısmı tamamen yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.