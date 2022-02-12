Antalya'da sıcaklık 20 dereceye yaklaştı, vatandaşlar sahile koştu

Ülke genelinde soğuk hava etkisini devam ettirirken turizm kenti Antalya'da sıcaklığın 20 dereceye yaklaşmasını fırsat bilen vatandaşlar Konyaaltı sahiline akın etti.

Ülke genelinde soğuk hava etkisini devam ettirirken turizm kenti Antalya'da, hava sıcaklığı 20 dereceye yaklaştı. 1 haftadır etkili olan soğuk havanın ardından sıcaklıkların yükselmesini fırsat bilen Antalyalılar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahiline akın etti. Sahile gelen vatandaşlar daha çok güneşlenerek dinlenirken, bazı gençlerin ise denize girdiği görüldü. Bazı vatandaşlar ise parkta ailesi ile oturarak sohbet edip, oyun oynadıkları görüldü. Antalya'da sıcak havaların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.