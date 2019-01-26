Antalya'da şiddetli yağış ve fırtına

Antalya'da üç gündür etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu sabaha yağmur ve doluyla uyanan kentte bazı yollar su altında kalırken evlerde su baskınları oldu.

Antalya'da geçen çarşamba başlayan, ve dün akşam saatlerinden itibaren şiddetini arttıran sağanak yağış ve fırtına etkisini sürdürüyor. Fırtına nedeniyle pek çok yerde ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi, tabelalar uçtu. Aralıksız yağan yağmur bazı cadde ve sokakları göle çevirdi. Onlarca araç suda kaldı, yayalar yürümekte güçlük çekti. Caddeler akan sular dereyi andırdı. Konyaaltı İlçesi Liman Mahallesi'nde ise bazı evlerin zemin katını su bastı. Vatandaşlar binaya ayaklarına bağladıkları poşetle girdi ve kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Konyaaltı Sahili'nde ise yine dev dalgalar oluştu. Aşırı yağış nedeniyle çok az kişinin sokakta olduğu görüldü.

"Araçlar yolda kaldı"

Otobüs durağında mahsur kalan Mesut Dugan, “Sabaha kadar aralıksız yağmur yağdı. Gök gürültüsü şimşek uyuyamadık. Her taraf sel oldu, araçlar yolda kaldı. Antalya'ya bir haftadır yağmur yağıyor böyle bir şey görmedik. Antalya felaket durumda.” dedi.

"Poşetle girdik"

Dükkanı su altında kalan Murat Kaya, “ İki üç gündür aralıksız sağanak yağmur yağıyor. Her tarafı su bastı. Apartmanın içine kadar su girdi. Poşetlerle içeriye girebildik. Uzun yıllar sonra Antalya'ya ilk kez böyle dolu ve yağmur yağıyor.” diye konuştu.

Antalya ve ilçelerini etkisi altın alan şiddetli yağış ve fırtınanın yarın sabah saatlerinde etkisi kaybetmesi bekleniyor.

Öte yandan gökyüzünde oluşan şimşekler kameralar tarafından kaydedildi.