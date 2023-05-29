Antalya'da şiddetli yağmurda araçlar yolda kaldı

Antalya'da şiddetli yağmurda bazı araçlar yolda kaldı.

Antalya'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde trafiğin kilitlenmesine ve yolların suyla dolmasına sebep olan yağmurda bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı araçlar yolda kaldı.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre Antalya ve çevresinde metrekareye 21-50 kilogram yağış düşmesinin beklendiği bildirildi.