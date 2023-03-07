Antalya'da silah tehditli şantaj çetesine operasyon: 4 tutuklama

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişiye silah tehdidi ve şantajla suretiyle 600 bin TL değerinde zorla senet imzalattıkları, darp ederek hakaret ve tehditte bulundukları belirlenen şantaj çetesi jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla ele geçirildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Manavgat Kumköy Turizm Bölgesinde B. B. isimli şahsın, silah tehdidi ve şantajla 600 bin TL değerinde zorla senet imzalatılması, darp, hakaret ve tehditte bulunulduğu ihbarı üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı KOM timi ve Kumköy Jandarma Karakolu ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Mağdur şahsın verdiği bilgilere göre çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin Kumluca ilçesinden Manavgat'a geldiklerini belirledikten sonra Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kom Şube ve Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçti. Yapılan ortak çalışma sonunda Selvihan Bacıoğlu, İlker Küçükkayalı, Seda Subaşı ve Ziya Ömercan Ulu isimli şüpheliler yakalanarak Manavgat'a getirildi.

Şüphelilerin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda 3 adet yivsiz av tüfeği, 2 adet 600 bin TL değerinde senet, 5 adet boş senet, dizüstü bilgisayar, 7 adet cep telefonu, 2 adet bıçak, 1 adet silah dürbünü ve 300 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 4 şüpheli Manavgat Adliyesine çıkarılırken, şüphelilerden Seda Subaşı isimli kadın her şeyi itiraf etti. Seda Subaşı, ‘Umay' kod adlı Selvihan Bacıoğlu'nun çetenin lideri olduğunu, kendisinin para karşılığında B.B. isimli şahıs ile telefonla görüştüğünü ve yemeğe çıktığını bunun dışında olayla ilgisinin olmadığını, her şeyi diğer çete üyelerinin gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Suç İşlemek Amacı İle Örgüt Kurma, Nitelikli Yağma, Silahla Tehdit, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Şantaj ve 6136 SKM suçlarından mahkemece tutuklanan 4 şüpheli Ilıca Cezaevine teslim edildi.