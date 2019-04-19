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Antalya'da silah ticareti suçundan hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde “silah ticareti” suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan şüpheli, sahte kimlikle yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde “silah ticareti” suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan şüpheli, sahte kimlikle yakalandı.


Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği, Antalya Ağır Ceza Mahkemesince “silah ticareti” yapmak suçundan 8 yıl 4 ay hapse mahkum edilen ve hakkında arama kararı çıkarılan Mahmut G.'nin (49) Alanya'da olduğunu belirledi.


Mahmut G.'nin yakalanması için çalışma başlatan KOM ekipleri, şüpheliyi Atatürk Caddesi üzerinde yaya olarak ilerlediği sırada durdurdu. KOM ekiplerine başkasının adına düzenlenen sahte kimlik gösteren Mahmut G, gözaltına alınarak Alanya Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Mahmut G.'nin yapılan Genel Bilgi Taramasında (GBT) bir başka suçtan tutuklu bulunduğu Antalya Cezaevinden firar ettiği belirlendi. Antalya Ağır Ceza Mahkemesince “silah ticareti yapmak” suçundan 8 yıl 4 ay hapse mahkum edilen Mahmut G. alınan ifadesinin ardından sevk edildiği savcılıkça tutuklanarak, Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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