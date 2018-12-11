Antalya'da silahlı kavga: 1 ölü

Antalya'nın Kaş ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanıp olay yerinden araçlarıyla kaçarken Elmalı ilçesinde yardım isteyen 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kaş'a bağlı Gömbe Mahallesi Çayboğazı Barajı yakınlarında araçları park halindeki iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine açılan ateş sonrası Recep D. (25) ve Volkan Akbulut (26) yaralandı. Otomobille olay yerinden kaçan iki yaralıdan Recep D, Elmalı ilçesi Akçay Mahallesi'ndeki bir eczanenin önünde yardım istedi. Eczacıların ihbarıyla olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı ilk kontrolde Volkan Akbulut'un başına isabet eden kurşunla hayatını kaybettiğini belirlerken, Recep D.'yi ise hastaneye götürdü. Volkan Akbulut'ın cenazesi otopsi için Elmalı Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Öte yandan, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılırken, çevre il ve ilçe ekiplerine de bilgi verildi. Finike Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya karıştığı belirlenen Y.U. ve O.U.'nun ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı bilgisi üzerine düzenlediği operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Polis, şüphelilerle birlikte hareket ettiği tespit edilen iki araçta bulunan Ö.F.K, E.Ş.B, G.M.A. ve H.H. ile operasyonun yapıldığı evde bulunan E.O.K, A.B. ve R.E.'yi de gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise 39 uyuşturucu hap, damar yolu açmak için kullanılan 11 branül, 6 enjektör, hemogram kan tüpü ve bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.