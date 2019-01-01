İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da silahlı market soygunu

Antalya’da kar maskeli bir kişi, market çalışanını silahla tehdit ederek kasadaki 2 bin 500 TL’yi alıp kayıplara karıştı.

Antalya'da kar maskeli bir kişi, market çalışanını silahla tehdit ederek kasadaki 2 bin 500 TL'yi alıp kayıplara karıştı.


Edinilen bilgiye göre olay, saat 20.00 sırasında Konyaaltı ilçesi, Hurma Mahallesi, Boğaçayı Caddesi üzerindeki bir zincir market şubesinde meydana geldi. Kar maskeli bir kişi önce marketin önünde kısa bir keşif yaptı, daha sonra markete ters kapıdan giriş yapan direk kasiyer olarak çalışan 29 yaşındaki Gülsüm Ç.'ye yöneldi. Soyguncu silahla kasiyer kadını tehdit ederek kasadaki yaklaşık 2 bin 500 TL'yi alıp kayıplara karıştı. Çalışanların ihbarıyla markete Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri geldi. Olay yeri inceleme ekipleri delil çalışması yaparken, Gasp Büro Amirliği ekipleri, ifadeler ve güvenlik kamerasından alınan görüntüler doğrultusunda bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.