Antalya'da sılajlık mısırın tonu 200 TL

Antalya'da son yıllarda gelişen hayvancılıkla birlikte silajlık mısır tarımında artış gösterdi. Antbirlik çiftçinin ürettiği sılajlık mısır ürünlerini alımına başladı. 2017/2018 sezonunda 15 bin ton, 2018/2019 sezonunda 25 bin ton sılajlık mısır alımı/satımı gerçekleştiren Antbirlik, tesislerinde paketlediği ürünleri tüketici çiftçilere kaliteli ve ucuz olarak pazarladı.

30 bin ton

Bu yılda Antalyalı sılajlık mısır üretici çiftçimiz aylarca gözleri gibi baktıkları ürünü hasat etmeye başladı. Çiftçilere lojistik destek sağlayan Antbirlik, 2019/2020 sezonu için sılajlık mısır alım fiyatını tonunu 200 lira olarak belirledi. Bu yılki hedef 30 bin ton sılaj alımı ve satımı.

Mısır tarımının gelişimi dikkate aldıklarını ve bölgede fiyat konusunda denge sağlamak için silaj yapım/satım hizmetine başladıklarını belirten Antbirlik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, “Biz tüm ekipmanlarımızla tarladan alıp, tesislerimize getiriyoruz, tesislerimizde işleyip tüketiciye ulaştırıyoruz. Her yıl satış rakamlarımızı katlıyoruz. 2 yılda Akdeniz'de mısır sılajı alım-satımında lider konumuna geldik” dedi.