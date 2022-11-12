Antalya'da "Sinan-ı Ümmi" türbesi restore ediliyor

Antalya'nın Elmalı ilçesindeki "Sinan-ı Ümmi" türbesi restorasyon çalışmaları devam ediyor. 16 ve 17. yüzyılda bulunduğu coğrafyayı bir kültür havzasına dönüştürerek bölgenin manevi iklimine yön veren kadim şehir Elmalı'nın, en büyük değerlerinden "Sinan-ı Ümmi" hazretlerinin türbesinin restorasyonu Antalya Valiliğinin destekleriyle sürüyor.

Sinan-ı Ümmi'nin bir tasavvufçu, bir şair, büyük bir alim olduğunu söyleyen Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Yetkilisi Koruma ve Restorasyon Uzmanı Cemil Karabayram, “Sinan-ı Ümmi, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen gönülleri aşk ile, sevgi ile, nur ile etrafında toplayan dualarla bütünleşmiş büyük bir değer. Bu bölgede kabrin yeniden düzenlenmesi, çevre düzeninin yapılması ve yapı konsoksiyonunun yeniden ele alınması üzere Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Antalya Valiliği özel bir çalışma başlattı. Aslında bu çalışma geçmişte Elmalı Belediyesi ile yapılmıştı. Ancak ne yazık ki Belediye ile yürütülen çalışmalarda bir sonuç alınamadı. Alınamayınca Sayın Valimiz bu konuyu günlük, haftalık ve aylık raporlarla burayı takip etti. Bu sürecin tamamlanması için gerekli desteği sağladı. Sinan-ı Ümmi'nin tüm çevresindeki yapılar tamamen ele alınacak ve bu yapı kompleksi yeniden değerlendirilecek. Türbemizin bitmesine mutabık burada çevre düzenlemeye yönelik de geniş bir çalışma yapılacak. Sinan-ı Ümmi'nin kabrinin bulunmuş olduğu bölgede açık alanda çevre düzenleme çerçevesinde eski günlerdeki su akıntısı da yeniden oluşturulmaya çalışılacak” diye konuştu.

Restorasyon çalışmalarının amacının bu büyük manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılması ve manevi iklimin devam ettirilmesi olduğunu ifade eden Karabayram şunları kaydetti:

“Bizler de bu büyük değerlerimize yakışan çalışmaları en kısa sürede tamamlayıp vatandaşlarımızın ziyaretlerine bir an önce açmak arzusu ve gayreti içindeyiz. Sinan-ı Ümmi'nin bir gönül insanı olduğunu, Sinan-ı Ümmi kalplere bir aşk, değerli bir alim, değerli bir din adamı olduğunu biliyoruz. Bunları bilmekle beraber de hemen yine kabrimizin kuzey tarafında bulunan Vahib-i Ümmi hazretlerinin de kabrinin betondan arındırarak eski dönemlerdeki gibi taş malzeme ile yeniden yapımı söz konusu. Vahib-i Ümmi Türbemiz de yeniden ele alınıyor. Buraya çevre düzenleme bünyesinde engelli vatandaşlarımız için de rahat çıkabilmeleri için engelli parkuru yapılacak. Önümüzdeki günlerde Sinan-ı Ümmi Türbesi tekrar halkımız ile o edayı onuru oluşturacak ve bir taraftan da çevre düzenleme çalışmaları hayat bulacak”.

“Kubbe çalışmaları başladı”

Çalışmaların büyük bir hızla devam ettiğini söyleyen Karabayram, “Şu anda kubbe kısmına geçtik. Kubbe çalışmaları başladı. Kubbe kısmından sonrada hemen Türbemizin sandukaları ve halı aydınlatma işlemleri tamamlanacak ve sayın valimizin başkanlığında açılışı gerçekleşecek. Antalya ilimizde yapılan bütüncül koruma restorasyon çalışmalarımıza desteğini esirgemeyen Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na ve Antalya Valimiz Ersin Yazıcı'ya teşekkür ediyorum. Elmalılarımıza inşallah hayırlı ve uğurlu olur diyoruz” diye konuştu.