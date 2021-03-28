Antalya'da sınav stresiyle başa çıkmanın yolları anlatılıyor

Muratpaşa Belediyesi, destek eğitim kurs merkezleri ve Muratpaşa Gençlik Eğitim Merkezi'nde (MURGEM) lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere sınav stresiyle baş etme yollarını düzenlendiği atölye çalışmasıyla anlatıyor.

Kreşleri, Memurevleri, Ermenek mahalleleri ve Zeytinköy bölgesinde bulunan destek eğitim kurs merkezleri ve gençleri üniversite sınavına hazırlayan MURGEM, öğrencilerin sınav stresiyle başa çıkmalarını sağlamak için atölye çalışması düzenliyor. Atölye çalışması, bu yıl pandemi nedeniyle sadece lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin kabul edildiği merkezlere devam eden öğrencilere yönelik olarak gerçekleştiriliyor.

Atölye çalışmalarının ilki Ermenek'te bulunan destek eğitim kurs merkezinde yapıldı. Atölye çalışmasına öğrenciler gruplar halinde katıldı. Öğrencilerin HES kodu kontrolleri yapıldı ve maske, mesafe koşulları gözetilerek atölye çalışması düzenlendi. Muratpaşa Belediyesi psikologlarının düzenlendiği atölye çalışmaları sırasıyla diğer merkezlerde ve MURGEM'de yine gruplar halinde devam edecek.