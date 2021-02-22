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Antalya'da sokağa çıkma yasağını delenlere ceza yağdı

Antalya’da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 630 kişiye toplam 1 milyon 887 bin 975 lira ceza kesildi.

Antalya'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 630 kişiye toplam 1 milyon 887 bin 975 lira ceza kesildi.


Antalya'da yeni tip Korona virüs (Covid- 19) ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği belirlenen 630 kişiye toplam 1 milyon 887 bin 975 lira ceza kesildi.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından kentteki denetimlerini artırdı.


Kavşaklarda nöbet tutup, cadde ve sokaklarda devriye gezen ekipler, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 630 kişiye toplam 1 milyon 887 bin 975 lira ceza uyguladı.

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