İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Antalya'da son bir haftada 88 ‘torbacı' operasyonu: 13 tutuklama

Antalya’da 11-18 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 88 farklı ‘torbacı’ operasyonunda yakalanan 88 kişiden 13’u tutuklandı.

Antalya'da 11-18 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 88 farklı ‘torbacı' operasyonunda yakalanan 88 kişiden 13'u tutuklandı.


Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Antalya genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik 11-18 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen 88 farklı operasyonda 88 şahıs yakalandı. Operasyonlarda toplamda 2 kilo 200 gram eroin, 2 kilo 300 gram metamfetamin, 200 gram esrar ve 800 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Yakalanan şahıslardan 13'ü tutuklandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.