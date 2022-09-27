Antalya'da sondaj makinesi, jeneratör ve kamyon alev topuna döndü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sondaj vurulması sırasında üzerinde kompresör bulunan kamyon, sondaj makinesi ve jeneratör yandı. Arazöz ve itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen araçlar kullanılamaz hale gelirken, yangının jeneratörden kaynaklandığı belirtildi.

Belenobası Mahallesinde, mahalle merkezine 2 kilometre uzaklıkta bulunan Nevzat, Mehmet, Ali ve İrfan Sargın isimli şahıslara ait arazide sondaj çalışması yapılırken yangın çıktı. Üzerinde kompresör ve jeneratör bulunan kamyon ile sondaj makinesi adeta küle döndü.

Jeneratörden çıktığı değerlendirilen ve alevlerin gecenin karanlığını aydınlattığı yangın, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürülürken, yanan kamyon ve diğer malzemeler tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.