Antalya'da sörf tahtasıyla açığa sürüklenen turistleri deniz polisi kurtardı

Antalya'da bindikleri kürekli sörf tahtasıyla ters akıntıya kapılıp denizin 2 mil açığına sürüklenen 2'si çocuk 4 turist, deniz polisi ekiplerince kurtarıldı. Bota alınan turist, karaya getirilip ardından sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.

Deniz polisini alarma geçiren olay, dün saat 16.30 sıralarında Konyaaltı Sahili açıklarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aralarında Tatar, Özbek ve Rus vatandaşının bulunduğu 2'si çocuk 1'i kadın 4 turist kürekli sörf tahtasıyla denize açıldı. Bir süre sonra ters akıntıya kapılan grup, açığa sürüklenmeye başladı. Grup, yanlarında taşıdıkları cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti. İhbarın ardından Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı deniz polisi ekipleri, kurtarma görevi için Kale İçi Yat Limanı'ndan çıkış yaptı. Dalgalı havada kıyıdan yaklaşık 2 mil (3,2 km) uzaklıkta sürüklenmeye devam ederken bulunan kişiler, polis ekiplerince sörf tahtalarıyla birlikte bota alındı.

Battaniyeye sarılıp polis kucağında ambulansa alındılar

Yat Limanına getirilen ve üşüdüğü gözlenen 8-9 yaşlarındaki iki çocuk, ekiplerce battaniye ile sarıldı. Polis memurunun kucağında ambulansa alınan çocuklar ile diğer kişiler, sağlık kontrolü için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.