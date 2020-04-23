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Antalya'da sosyal mesafeli 23 Nisan

Antalya’da yeni tip korona virüsü (Kovid-19) nedeniyle çocukların ve vatandaşların katılamadığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreninde, İl Mili Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Antalya'da yeni tip korona virüsü (Kovid-19) nedeniyle çocukların ve vatandaşların katılamadığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreninde, İl Mili Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.


Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 100'üncü kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl Kovid-19 nedeniyle evlerde balkonlardan kutlanıyor. Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise her yıl olduğu gibi, bu yıl da Cumhuriyet Meydanı'ndaki yerini aldı. İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.


Çelenk sunma törenine katılımın oldukça az olduğu, katılanların ise sosyal mesafeyi dikkate aldığı gözlendi.

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