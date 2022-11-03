Antalya'da spor turizmine Dünya Kupası dopingi

Turizm kenti Antalya 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası dolayısı ile kamp yapmak isteyen takımların çekim noktası olacak. Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Arif Gözoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kamp çalışmaları Dünya Kupası'ndan dolayı bu yıl biraz daha öne çekildi. Kasım ayının ortasından mart ayına kadar devam edeceğini umuyoruz" dedi.

FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek. 200'e yakın yeşil sahası ile her yıl yüzlerce takımı kamp döneminde ağırlayan turizm kenti Antalya, bu süreçte kamp yapmak isteyen başta Türk takımları olmak üzere çeşitli ülkelerden birçok futbol takımını ağırlayacak.

"Avrupa'ya nazaran Türkiye çok daha fazla tercih ediliyor"

Kamp zamanlarında kış aylarının yükünü Antalya'nın çektiğini belirten Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Arif Gözoğlu, "Antalya, tesisleri, ulaşımı ve hava durumu olarak çok güzel imkanlar sunuyor. Futbol kulüpleri de bunu tercih ediyor. 150'nin üzerinde yeşil sahamız var. Antalya'da her spor yapılıyor branş anlamında boşluğumuz yok. Futbol üzerine konuşmak gerekirsek İspanya, Portekiz ve Türkiye kış dönemlerinde ağırlığı çekiyor. Avrupa'ya nazaran Türkiye çok daha fazla tercih ediliyor. Tesis anlamında çok iyi durumdayız. Zaman içerisinde daha da iyi olacak. Otellerimizde hizmet olarak da çok iyiyiz. Hazırlık döneminde yapılan maçlar da verimli geçiyor. UEFA ve Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçları burada da izleme şansınız var" dedi.

"Dünya Kupası'ndan dolayı bu yıl biraz daha öne çekildi"

Normal zamanlarda kamp çalışmalarının Aralık ayı sonu gibi başladığına dikkat çeken Gözoğlu, "Mart ayına kadar devam ederdi. Dünya Kupası'ndan dolayı bu yıl biraz daha öne çekildi. Kasım ayının ortasından mart ayına kadar kamp çalışmalarının devam edeceğini umuyoruz. Dünyada 125 tane futbol ligi var. Avrupa'da 12 ülkeden Türkiye'ye yönelik kamp hazırlıkları oluyor. Antalya'da ulaşım olarak da çok iyi. Havalimanından 15 dakika sonra sahadasınız. Sahalarımız şu anda hazır diyebilirim" diye konuştu.

"Kamp ve takım sayısında iyi bir noktaya ulaştığımızı söyleyebilirim"

Futbol ve turizm arasındaki ilişkiden söz eden Arif Gözoğlu, "Sporun her dalı Türkiye'de 12 ay sürüyor. Biz bunu her yerde söylüyoruz. Antalya sadece futbol anlamında değil diğer spor branşlarında da öne çıkıyor. Turizmde hareketlilik kasım ayının sonuna kadar devam ediyor. Bu tarihten itibaren ise 3 ay futbol çekim noktası oluyor. 12 ay Türkiye'de spor yapılacak bölgeler var. Kamp ve takım sayısında iyi bir noktaya ulaştığımızı söyleyebilirim. Pandemi öncesi daha iyi bir yerdeydik. Pandemide sıkıntılı bir süreç atlattık. Biz yine de iyi atlattık. Güven tazeledik. Pandemi öncesi rakamını yakalayacağımızı tahmin ediyoruz. Pandemi öncesinin üzerine çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.