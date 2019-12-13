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Antalya'da su basan seralarda tahliye işlemleri devam ediyor

Antalya’nın Kaş ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle su altında kalan seralarda çalışmalar devam ediyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle su altında kalan seralarda çalışmalar devam ediyor. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, bütün ekipleriyle teyakkuz halinde olduklarını söyledi.


Kaş'ın Yeşiköy, Kınık ve Ova Mahallesi'nde öğle saatlerinde yağan dolunun ardından başlayan sağanak yağış seralardaki ürünleri vurdu. Dolu ve sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan çiftçiler biranda neye uğradıklarını şaşırdı. Yağan dolu ve sağanak mahalledeki seraları göle çevirdi. Üreticiler önce kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı ardından bölgeye gelen Kaş Belediyesi ekipleri görevi devraldı. 12 kepçe 4 paletli kepçe 14 kamyon ve işçilerin su tahliye çalışmaları devam ediyor.


2 dönüm serasına komple su girdiğini söyleyen üretici Osman Güzeloğlu, öğleden buyana bardaktan boşanırcasına yağan yağmur sebebiyle henüz kızarmakta olan 2 dönümde ekili domatesin zarar gördüğünü söyledi.



Başkan Ulutaş çalışmaları yerinde inceledi


Bölgede üreticilerle birlikte su basan seraları gezen ve çalışmaları inceleyen Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, "Saat 15.00'ten sonra sağanak yağmur başladı. Kınık, Ova, Yeşilköy bölgesinde vatandaşların seralarında ciddi hasarlar oldu, domates seralarında özellikle maddi kayıplar var. Sağanak aniden başlayınca zarara sebebiyet verdi. Kaş belediyesi olarak vatandaşlarımızın talepleri ve ekiplerin yönlendirmeleriyle araçlarımızı ve personeli sevk ettik, teyakkuzdayız inşallah yağışlar daha fazla zarara yol açmaz" dedi.


Bölgede yağışın halen devam ettiği bildirildi.



Araç mahsur kaldı


Öte yandan yağışların oluşturduğu göletlerden birinde ise içinde 1 kişinin bulunduğu araç mahsur kaldı. Göl mevkiinde suyun yüksekliğini hesap edemeyen ve geçebileceğini düşünen sürücünün aracı su kanalına düştü. Sürücü araçtan kendi çabalarıyla çıkarken ekipler tarafından araç suyun içinden çıkartıldı.

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