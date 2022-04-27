Antalya'da su borusu patladı, yol çöktü

Antalya'da araç trafiğinin yoğun olduğu bulvarda içme suyu ana isale hattı patladı. Çalışmanın ardından yolun çökmesine, su borusu patlamasının neden olduğu belirlendi.

Kepez ilçesi Atatürk Mahallesi Sakarya Bulvarı ile Mithatpaşa Caddesi'ndeki kavşakta henüz belirlenemeyen bir nedenle ana su borusu patladı. Patlayan boru nedeniyle sular metrelerce havaya yükseldi ve yolda çöküntü meydana geldi. Trafik ekipleri çökme nedeniyle yolun bir bölümünü araç trafiğine kapattı. Sular ise şelale şeklinde alt yola taştı. Bilgi verilmesi üzerine bölgeye Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ekipleri sevk edildi. Ana hatta gelen suyun vanasını kapatan ekipler, patlayan borunun tamiri için çalışma başlattı. Suyun kesilmesinin ardından dev çukurun oluştuğu yerde kepçe ile çalışmaya başlandı. Rayların üzerinde giden toprak ve taşların temizlenmesi sonrası tramvay seferleri de kaldığı yerden devam etti. Ekipler kısa sürede tamiratı yapıp, hatta su verdi. Akan suya rağmen bazı sürücülerinin geçişlerinde devam ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.