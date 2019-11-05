Antalya'da sualtı müzesi ile ilgili çalışmalar başladı

KEMİAD Başkanı Rıza Sönmez, "Kemer'de sualtı müzesi ile ilgili bir çalıma başladı. KEMAİAD olarak bu müzenin Kemer için çok faydalı olacağının farkındayız. Bu proje sonuç olarak Kemer'in simgesi olacak ve Kemer'e değer katacak bir projedir" dedi.

Kemer Turizmci ve İş Adamları Derneği (KEMİAD) sezon sonu değerlendirmesi için bir araya geldi, toplantıya Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç da katıldı. Dermek Komite üyelerinin de görüşlerini açıkladığı toplantıda bir açılama yapan KEMİAD Başkanı Rıza Sönmez, Kemer'de kurulması planlanan sulaltı müzesi ile ilgili, "Kemer'de sualtı müzesi ile ilgili bir çalıma başladı. KEMAİAD olarak bu müzenin Kemer için çok faydalı olacağının farkındayız. Bu konuda otelcilerimizin çok büyük özverileri var. Hepsine verdikleri ve verecekleri katkı için teşekkür ediyoruz. Buradan tüm Turizmci ve İş Adamlarına çağrıda bulunmak istiyorum. Bu proje sonuç olarak Kemer'in simgesi olacak ve Kemer'e değer katacak bir projedir. Kemerdeki tüm İş Adamlarımızın ister bizimle kontak kurarak, isterse de bu işle organize olan arkadaşlar ile kontak kurarak lütfen destek olsunlar. Hepimizin eseri olan bir sualtı müzesi Kemer için büyük bir keyif olacaktır” diye belirtti.

"Konaklama olarak iyi, esnaf açısından kötü bir yıl oldu"

Çevre ile ilgili konularda yapılaşma ile ilgili konularda, günübirlik alanların otel alanına dönüştürülmesi konularında Kemer çoğunlunun ciddi bir rahatsızlığı olduğuna da dikkat çeken Sönmez, bu rahatsızlığı gerekli yerlere ilettiklerini belirterek, Kemer turizmindeki sezon sonu değerlendirmesini de gerçekleştirdi. Sönmez, “Kemer turizmi bugün itibarı ile sezonu sonuna geldi. Ama bizim söylediğimiz bir esas var. Biz Kemer turizmini Yaz turizmi ve kış turizmi olarak iki bölümde düşünüyoruz. Yaz turizmini bitiriyoruz. Konaklama olarak iyi bir sezon geçirdiğimizi söyleyebilirim. Ancak esnaflarımız açısından iyi bir yaz sezonu geçirdiğimizi söyleyemeyeceğim. Bunun sebeplerini sonuçlarını, Belediye olarak hep birlikte bizde dahil olmak kaydı ile araştıracağız. Kemer için daha tabana yayılmış, bir turizm için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Biz Kemer turizminin tabana yayılmadığı zaman ileride sıkıntılar yaşayacağını ve bugün yaşanan sıkıntıların da buradan kaynaklandığını düşünüyoruz. Gelir dağılımında, turizm gelirindeki dengesizliği çözmemiz gerekiyor. Bu konuda herkes üzerine düşeni yapmalı” diye konuştu.

Dayanç: "Kemer'de STK'Lar son yıllarda insiyatif almaya başlamışlar"

Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç da yaptığı konuşmasında, Kemer'in yaz turizmin sonuna gelindiğini dile getirerek, KEMİAD'ın daveti için teşekkürlerini sundu. Dayanç, "Yaklaşık iki aydan bu yana Kemer Kaymakamı olarak görevdeyim. Kısa sürede aktif bir görev yaptık. Kemer'deki talepleri ihtiyaçları, sıkıntıları, problemleri, beklentileri gözlemleme imkanımız oldu. Bu sürede ayrıca STK'ların çalışmalarını da gözlemledik. Burada gördüğüm kadarı ile Sivil Toplum Kuruluşları son yıllarda insiyatif almaya başlamışlar. Kemer'in beklentilerine cevap verecek çözüm önerileri noktasında her STK'nın kıymetli fikirleri var” dedi.

"Turizm deyince Kemer akla geliyor"

Kemer deyince akla turizmin geldiğini de söyleyen Dayanç, "Doğrusu da bu. Kemer şu anda Ülkemizin hem de dünyanın önemli turizm destinasyonlarından bir tanesi. Dolayısı ile burada turizm sektörü ön planda. Kemerimizin amiral gemisi turizm. Turizm noktasında da yıllardır süregelen alışkanlıklar var. Her şey dahil sistemi ile yürüyen oturmuş bir yapısı var. Özellikle Rus turist ağırlıklı bir potansiyele sahip. Turizmin şehre katacağı değer çok önemli. Sayısal verilere takılmamak gerekiyor. Bu yıl 14 milyon civarında turist Antalya'yı ziyaret etti. Bu sayının yüzde 30'u Kemer'e geldi. Sayısal olarak baktığımızda muazzam bir yıl oldu. Bu sayı Tarihi bir rekor olarak gözüküyor” ifadelerinde bulundu.