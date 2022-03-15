Antalya'da Şubat ayında 4 bin 727 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Antalya'da Ocak ayında 4 bin 295 olarak kayıtlara geçen konut satışları, Şubat ayında 4 bin 727 oldu. Öte yandan Antalya, yabancılara bin 99 konuk satışı ile İstanbul'dan sonra en fazla konut satılan ikinci kent oldu.

TÜİK, Şubat ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 artarak 97 bin 587 oldu. Konut satışlarında İstanbul 18 bin 752 konut satışı ve yüzde 19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 464 konut satışı ve yüzde 8,7 pay ile Ankara, 5 bin 575 konut satışı ve yüzde 5,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 23 konut ile Ardahan, 40 konut ile Hakkari ve 47 konut ile Bayburt oldu.

Antalya'da 4 bin 727 konut satıldı

Antalya'da ise Şubat ayında 4 bin 727 konut satıldı. Isparta'da 418, Burdur'da 240 konut satıldı. Antalya'da Ocak ayında bu rakam 4 bin 295 olarak kayıtlara geçmişti.

Antalya'da yabancılara bin 99 konut satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,9 artarak 4 bin 591 oldu. Şubat ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,7 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 958 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 99 konut satışı ile Antalya, 288 konut satışı ile Ankara izledi. Antalya'da bu sayı, Ocak ayında 914 olarak gerçekleşmişti.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı

Şubat ayında İran vatandaşları Türkiye'den 711 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 633 konut ile Irak, 509 konut ile Rusya vatandaşları izledi.