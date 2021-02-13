İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da Şubat ayının ortasında kıskandıran görüntüler

Şubat ayının ortasında hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Antalya’da, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan yabancı turistler dünyaca ünlü sahile gelerek dağlardaki kar manzarası eşliğinde bol bol güneşlendi.

Şubat ayının ortasında hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Antalya'da, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan yabancı turistler dünyaca ünlü sahile gelerek dağlardaki kar manzarası eşliğinde bol bol güneşlendi.


Türkiye'nin birçok şehrinde kar alarmı verilirken, turizm kenti Antalya'da şubat ayının ortasında bahar havası esiyor. Kentte hafta sonu hava sıcaklığı 20 derece, nem oranı ise yüzde 36 ölçüldü. Kısıtlamadan muaf tutulan yabancı turistler ise sıcak havayı fırsat bilip dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelerek vakit geçirdi. Bazı turistler yürüyüş yapıp çocuklarını parklarda oynatırken, bazıları da sahil kısmına inip dağlardaki kar görüntüsü eşliğinde bol bol güneşlendi.


Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, kentte kısıtlamanın ikinci günü hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık bugüne göre 5 derece kadar düşecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.