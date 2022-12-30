Antalya'da suça sürüklenen 7 çocuk yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde yankesicilik ve hırsızlık olaylarına karışan suça sürüklenen 7 çocuk yakalandı.

Kepez İlçesinde meydana gelen 7 ayrı yankesicilik ve hırsızlık olaylarının şüphelilerinin yakalanmasına yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı. Emniyet birimleri, çok sayıda güvenlik kameraları inceleyip, olayları suça sürüklenen D.P., S.G., H.P., G.P., E.K. ve G.P. isimli çocukların birlikte gerçekleştirdiğini tespit etti. Yakalanan çocuklardan, D. P. ve H. P'nin “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan aranma kayıtlarının olduğu ve o sıra yanlarında bulunan Z.P. isimli bir başka çocuğun da iki farklı hırsızlık olayından arandığı tespit edildi.

Çocuk Şube Müdürlüğünce teslim alınan çocuklar, adli makamlara sevk edildi.