Antalya'da şüpheli çantadan giyim eşyası çıktı

Antalya kent merkezinde banka ATM'lerinin önünde unutulan sırt çantası paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanının kontrol ettiği çantadan giyim eşyaları çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Burhanettin Onat Caddesi üzerindeki ATM'ye para çekmeye gelen vatandaşlar siyah bir sır çantası gördü. Çantanın sahibinin uzun süre gelmemesi üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye gelen polis güvenlik şeridi çekip caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giydikten sonra çantanın olduğu noktaya doğru ilerledi. Bomba imha uzmanın incelediği çantadan giyim eşyaları çıktı. Polisin çantayı kaldırmasının ardından cadde yaya ve araç trafiğine açıldı. Bazı vatandaşlar ise evlerinin balkonundan olayı izlediği görüldü.