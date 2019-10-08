İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da şüpheli ölüm

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde boş bir arazide 30-35 yaşlarında bir kişinin cesedi bulundu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde boş bir arazide 30-35 yaşlarında bir kişinin cesedi bulundu. Kimliği bulunmayan cesedin üzerinden ucu olmayan bir enjektör çıktığı öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, saat 09.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2859 Sokak'taki boş araziden geçen mahalle sakinleri, ağaç altında hareketsiz yatan bir kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri 30-35 yaşlarındaki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kimliği bulunmayan şahsın üzerinden 5 TL ve ucu olmayan enjektör çıktığı öğrenildi. Şahsın aşırı dozda uyuşturucudan öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.


Olay yeri ekipleri ve savcının incelemesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Öte yandan, cesedin yaklaşık 500 metre uzağında 15 kişilik bir grubun uyuşturucu madde kullandığı görüntülendi. Bir süre sonra bölgeye gelen polisi gören grup, bölgeden uzaklaştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.