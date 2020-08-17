İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da şüpheli ölüm

Antalya’da bir kişi evinin arka tarafında balkonuna yakın kısımda ölü bulundu.

Antalya'da bir kişi evinin arka tarafında balkonuna yakın kısımda ölü bulundu.


Olay, saat 11.30 sıralarında Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi 3934 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, giriş katında ikametgah ettiği apartmanın arka kısmında İlhan Çobanoğlu'nun (65) yerde hareketsiz yattığını gören komşuları durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çobanoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Ekipler bölgede komşuların beyanlarına başvururken, Çobanoğlu'nun giriş kattaki evine genellikle dairenin arka balkonundan girdiği belirtildi.


Çobanoğlu'nun cansız bedeni olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.