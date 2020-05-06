İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya'da sürücüler havadan denetlendi

Antalya’da yapılan helikopter ve drone ile yapılan trafik denetiminde toplam 20 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Antalya'da yapılan helikopter ve drone ile yapılan trafik denetiminde toplam 20 sürücüye idari para cezası uygulandı.


İl Emniyet Müdürlüğü tarafından trafiğin düzeni ve güvenliğinin sağlanması, aynı zamanda sürücülerin kurallara uyup uymadığını kontrol etmek için havadan helikopter ve drone ile denetim yapıldı.


Antalya Karayolları üzerinde 28 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında yapılan denetimde, toplam 20 sürücüye idari para cezası uygulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.