Antalya'da tam kapanmanın ikinci semt pazarına yoğun ilgi

Antalya'da semt pazarları koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde uygulanan 17 günlük "tam kapanma" sürecinin bitmesine iki gün kala ikinci kez açıldı. Vatandaşlar pazar yerlerinde yoğunluk oluşturdu.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle "tam kapanma" sürecinde 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde açık olacak olan semt pazarları Antalya'da ikinci kez kuruldu. Mahallelerdeki semt pazarlarındaki tezgahlarını esnaf sabaha karşı kurdu. Kentin bir çok ilçesindeki pazarlarda esnaf, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak tezgahlarını açtı. Vatandaşlar da tedbirler çerçevesinde alışverişlerini tamamlayıp kısa sürede pazardan ayrıldı. Polis ve zabıta ekipleri Pazar girişinde ve içeride denetimler yaptı. Pazar içindeki vatandaşların büyük çoğunluğunun maske taktığı görüldü. Tüm uyarılara rağmen bazı pazarcı esnafının maskeyi ya takmadığı, takanlarında hatalı taktığı görüldü. Zamanın kısıtlı olması nedeniyle pazar içinde zaman zaman sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği gözlemlendi.