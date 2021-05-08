Antalya'da tam kapanmanın ilk pazar alışverişinde şaşırtan görüntü

Antalya'da 17 günlük tam kapanma dönemindeki ilk pazar alışverişi, sıkı denetim eşliğinde yoğunluk oluşmadan gerçekleşti. Daha önce adım atılamayacak kadar yoğun olan pazardaki esnaf ve vatandaş sayısının azlığı dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Pazar Yerleri” konulu genelge sonrası, tam kapanma dönemindeki ilk pazar alışverişleri bugün tüm Türkiye genelinde gerçekleşmeye başladı. 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açılacak pazar yerlerinde vatandaşlar, kendi ikametgahlarına bağlı mahallelerde kurulmuş pazarlara gidebiliyor.

Antalya'da ise tam kapanma öncesi hınca hınç dolan Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Kapalı Semt Pazarı'nda oluşan görüntü ise şaşırttı. Polis ve belediye ekiplerinin sıkı denetim gerçekleştiği pazarda, esnaf sayısı ve vatandaş sayısının azlığı dikkat çekti. Tek bölgeden girişin verildiği pazar yerinde sosyal mesafe ve hijyen konularına özen gösterildi. Vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılarken, zabıta ekipleri sık sık ürünlere dokunulmaması konusunda uyarılarda bulundu.

“Böyle olması daha iyi”

Pazar yerlerinin açılma kararını ise hem vatandaşlar hem de Pazar esnafı olumlu karşıladı. Esnaf, her mahallede Pazar açıldığından dolayı esnaf sayısının az olduğuna işaret ederek, “Böyle olması, çok kalabalık olmasından iyidir. Başka mahalleden buraya vatandaşlar gelemiyor” dedi.

“Üretenler için çok sevindim”

Pazar alışverişi için gelen vatandaşlardan Zümrüt Çatal da, “Yoğun olmaz diye düşünüp erken geldim. Şuanda çok iyi. Üretenler için çok sevindim. Sebzelerin dökülmesi ve çürümesine çok üzülmüştüm, haftada bir de olsa iyi olduğunu düşünüyorum. Az olması hastalık açısından iyi. Öğleden sonra daha kalabalık olur diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

(SMASA

- Kısıtlamada arabayla hız yapan kişilerle kavga ettiler

- Kavgada 3 kişi yaralandı

(Fotoğraflı)

Ersoy Yalçın

MERSİN (İHA)- Mersin'in Tarsus ilçesinde kısıtlamaya rağmen araçlarıyla sokakta hız yapan gençlerle mahalle sakinleri arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aracıyla hız yapan M.K. (30), sokakta oturan arkadaşları A.H.K.(23) ve M.F.A. yanına gitti. M.K, peşinde gelen mahalle sakinlerinden Y.S.(20) ve D.S.(18) ile tartışmaya başladılar. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.H.K. bacak ve omzunda, M.F.A. göğsünde ve M.K, av tüfeğiyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra firar eden Y. S. ve D.S.'yi polis olayda kullandıkları av tüfeğini ve sustalı tabir edilen bıçakla birlikte ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.